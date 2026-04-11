Масова мобілізація з порушеннями: військова омбудсменка назвала тривожні цифри

Мобілізація в Україні

В Україні зафіксували масовий випадок мобілізації чоловіків, які можуть бути непридатними до військової служби. Йдеться приблизно про дві тисячі осіб в одній із військових частин.

Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю РБК-Україна.

За її словами, наразі триває складна перевірка ситуації. До неї залучені Генеральний штаб та Сухопутні війська.

«Йдеться про близько 2 тисяч людей. Це справді масове порушення, яке треба не просто констатувати», — зазначила омбудсменка.

Вона пояснила, що такі випадки створюють додаткове навантаження на систему, адже людей із проблемами зі здоров’ям або правом на відстрочку зрештою доводиться звільняти зі служби.

«Треба порахувати, скільки нам коштує неякісна мобілізація. Коли людина має право на відстрочку або очевидні проблеми зі здоров’ям, але її мобілізують, держава витрачає ресурси на її забезпечення, а командування — час на подальше оформлення звільнення», — наголосила Решетилова.

За її словами, проблема не є поодинокою, однак у цьому випадку йдеться про особливо великий масштаб, що потребує окремого аналізу та реагування.

Також нагадаємо, в Україні стало відомо про кілька інцидентів, коли жінок не лише ставили на військовий облік, а ще й оголошували у розшук. Зокрема, про інцидент повідомила киянка, мама немовляти Ірина Стрикаль. Її поставили на облік ТЦК як солдата у Вараському ТЦК та СП на Рівненщині. Вона має освіту за спеціальністю «менеджмент», але у військових документах їй присвоїли звання солдата і визначили як фельдшера.

На інцидент відреагували у Сухопутних військах ЗСУ. Там заявили, що в Україні не планується мобілізація жінок до війська. Крім того, не розробляється жодних механізмів для такого призову. Водночас на військовий облік повинні ставати лише ті українки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту.