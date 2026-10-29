Мобілізація чоловіків до 25 років: у яких випадках та яких саме категорій це стосується

Мобілізація молодих

Реклама

За загальним правилом, в Україні загальний мобілізаційний вік починається з 25 років. Громадяни віком від 18 до 24 років, які перебувають на обліку призовників, примусовій мобілізації не підлягають і можуть піти до лав ЗСУ лише за власним бажанням.

Однак, як пояснює юрист Євген Филипець, вирішальне значення має не лише вік громадянина, а й його військово-обліковий статус. Якщо чоловік до 25 років юридично перебуває у статусі військовозобов’язаного (тобто зарахований до запасу), загальна норма про віковий імунітет на нього вже не поширюється.

Реклама

Три категорії чоловіків віком 18–24 роки, яких можуть мобілізувати:

Колишні «обмежено придатні» (які пройшли ВЛК та зараховані до запасу):

Раніше молодих людей, яких за станом здоров’я визнавали обмежено придатними у мирний час, військово-лікарські комісії переводили з категорії призовників до категорії військовозобов’язаних.

Реклама

Після скасування статусу «обмежено придатний» такі громадяни зобов’язані пройти повторний медичний огляд. За словами юриста, якщо ВЛК визнає їх придатними до військової служби, вони можуть підлягати мобілізації навіть до досягнення 25-річного віку.

Випускники військових кафедр:

Студенти, які завершили підготовку на військовій кафедрі у вищих навчальних закладах та склали присягу, отримують первинне офіцерське звання.

Отримавши звання, вони автоматично набувають статусу військовозобов’язаних (офіцерів запасу). Саме тому вони перестають бути звичайними призовниками та можуть бути призвані на службу незалежно від віку.

Звільнені зі служби працівники поліції та силових органів:

Колишні співробітники Національної поліції чи інших правоохоронних структур, які мали спеціальні звання, після звільнення та внесення змін до обліку зараховуються до військового запасу.

Реклама

Юрист зазначає, що для таких громадян вік від 18 до 24 років не є автоматичною підставою для звільнення від мобілізації, хоча кожну ситуацію слід оцінювати індивідуально з урахуванням документів.

Проблема реєстрів

Окремо Євген Филипець звертає увагу на можливі помилки у системі «Оберіг» або застосунку «Резерв+». Через некоректне внесення даних чоловік, який юридично має залишатися призовником, іноді помилково відображається як військовозобов’язаний.

Юрист радить молодим чоловікам регулярно перевіряти свої військово-облікові документи. Якщо ви помітили, що статус змінився без належних законних підстав, необхідно негайно з’ясувати причини та звернутися до відповідного ТЦК та СП для перевірки й виправлення відомостей.

Новини партнерів

Новини партнерів