Мобілізація не врятувала: Сирський розповів, чому РФ не змогла наростити угруповання

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що попри значно більший мобілізаційний ресурс Росії, країні-агресору не вдалося збільшити чисельність свого наступального угруповання на фронті.

Про це Сирський розповів в інтервʼю LB.ua.

За його словами, мобілізаційний потенціал РФ оцінюється більш ніж у 20 мільйонів осіб, з яких близько 4,5 мільйона – це підготовлений резерв, який ворог може безпосередньо залучати для доукомплектування військ. Саме це, зазначив Сирський, формально дає Росії перевагу в питаннях чисельності.

Водночас, як наголосив головнокомандувач, навіть після виконання мобілізаційних планів більш ніж на 100% 2025 року ситуація для ворога не змінилася принципово. За цей період російська армія залучила близько 406 тисяч осіб, однак протягом майже пів року чисельність її наступального угруповання залишалася на рівні приблизно 711 тисяч військових.

“Ворог не зміг наростити це угруповання, незважаючи на всі мобілізаційні зусилля, через надзвичайно високий рівень втрат”, – пояснив Сирський.

За його даними, втрати російських військ за цей час склали близько 419 тисяч осіб, що фактично нівелювало результати мобілізації та не дозволило РФ отримати перевагу на полі бою.

Раніше в Міноборони Великої Британії повідомили, що Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала 2024 року, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.