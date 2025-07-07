Удари по ТЦК: чи можуть атаки Росії зупинити мобілізацію в Україні

Росія атакує українські ТЦК безпілотниками / © ТСН.ua

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Останні атаки російських військ на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Україні не є випадковими — експерти вважають їх цілеспрямованою тактикою.

Ворог намагається не лише ускладнити мобілізаційні процеси, а й викликати паніку та розкол у суспільстві.

Чи можуть російські атаки справді зірвати мобілізацію в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Росіяни атакують українські військкомати

За останні тижні армія Росії атакував дронами територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у низці регіонів України.

Зокрема, ворог завдав удару у:

Внаслідок атак є загиблі та поранені як серед військових, так і цивільних. Зокрема, пошкоджені будівлі ТЦК та прилеглі об’єкти.

Дата публікації 16:16, 03.07.25 Кількість переглядів 196 Удар ворожих дронів по ТЦК у Полтаві потрапив на відео

З вибухівкою до військкомату

Окрім атак із застосуванням безпілотників влітку, на початку 2025 року в Україні була зафіксована «хвиля мінувань», а саме — пронесення вибухових пристроїв на територію ТЦК.

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Відтак, у лютому теракти сталися у Рівненській, Дніпропетровській і Хмельницькій областях.

За даними СБУ, російські спецслужби використовували завербованих агентів, яких підривали разом з вибухівкою, щойно ті заходили на територію військкоматів. Відтак вибухи пролунали у ТЦК містах: Рівне, Павлоград та Кам’янець-Подільський.

Наслідки вибуху у Кам’янці-Подільському / © t.me/UA_National_Police

Згодом керівник Національної поліції Іван Вигівський повідомив, що з початку 2025 року в Україні сталося дев’ять терористичних актів, пов’язаних із ТЦК. У трьох із цих випадків цілями нападів були співробітники поліції.

Один із поширених способів — фальшивий виклик: злочинці заздалегідь закладають вибухівку, а потім викликають правоохоронців, щоб завдати більших втрат.

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«Виконавцями злочинів переважно стають молоді особи віком 20 років і менше. Як правило, це молоді люди, які ще не усвідомлюють усієї відповідальності і того, що вони роблять, або особи з низькою соціальною відповідальністю, наркозбувачі тощо», — зазначав Іван Вигівський.

Росія цілеспрямовано полює на українські ТЦК

Аналітики ISW розкрили підступну тактику ворога, та зазначили, що армія Росія свідомо атакує цивільних дронами, використовуючи масові залпи та подвійні удари.

Як зауважують експерти, що тактика та технології вдосконалюються, що свідчить про цілеспрямованість атак на мирне населення.

Окрім того, раніше про навмисні атаки росіян на українські ТЦК розповідав військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він пояснив, що цілеспрямовані атаки РФ повзанні із прагненням ворога знищити якомога більше військових та правоохоронців.

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Розбір на місці влучання по ТЦК Полтави 3 липня / © ДСНС

Розбір на місці влучання по ТЦК Полтави 3 липня

Розбір на місці влучання по ТЦК Полтави 3 липня / © ДСНС

Він не виключає, що атаки триватимуть, оскільки росіяни можуть мати конкретні «плани» або навіть отримувати нагороди за такі удари. Крім того, атакуючи ТЦК, вони розраховують на паніку серед мобілізованих.

«Можливо, у росіян є план щодо якихось показників, якого намагаються дотримуватися. Це те, за що в Росії можуть отримувати нагороди. Крім того, що в ТЦК, які працюють цілодобово, є працівники, там ще є мобілізовані громадяни. Завдаючи ударів по ТЦК, росіяни розраховують на те, що мобілізовані намагатимуться тікати з цих приміщень», — зазначив Ступак.

Ба більше, згодом Росія офіційно визнала, що удари по ТЦК є цілеспрямованими.

«Ми цілеспрямовано б’ємо по ТЦК України та далі битимемо», — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

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Атака на ТЦК, як спосіб зірвати мобілізацію в Україні

Окрім цинічної заяви, у РФ повідомили що мають на меті зірвати мобілізаційні процеси в Україні.

Своєю чергою, українське військове командування також підтверджує, що ці атаки є частиною кампанії ворога зі зриву мобілізації, щоб сповільнити поповнення ЗСУ та дестабілізувати тил.

«Росія обрала таку тактику, атакуючи ТЦК. Намагається зірвати мобілізаційні процеси. Але шампанське їм відкривати рано. Будівлі пошкоджені, але робота триває», — розповів у коментарі для ТСН.ua речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Також Саранцев зазначив, що для зриву мобілізації в Україні РФ використовує три різні способи:

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терористичні атаки , з використанням завербованих агентів, які доставляють вибухівку у військкомати;

повітряні удари за допомогою дронів-камікадзе,

проведення інформаційної кампанії спрямованої проти діяльності ТЦК та СП.

Водночас військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко у коментарі «Фокусу» зазначив, що фізичні атаки на окремі ТЦК не призведуть до повної зупинки мобілізації.

За його словами, систему можна адаптувати, перенісши процеси до інших підрозділів або змінивши формат роботи.

Інформаційні атаки Кремля

Окрім фізичних атак, Кремль полює на українські військкомати, використовуючи інформаційні атаки.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що Росія розгорнула нову інформаційну кампанію для зриву мобілізації в Україні. Через ворожі Telegram-канали поширюють бота, де пропонують передавати координати ТЦК та СП.

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Це відбувається на тлі хвилі атак на центри комплектування по всій Україні, що свідчить про сплановану дестабілізацію громадян.

«Також ці Telegram-боти — ще один спосіб ворожих пропагандистів зібрати особисту інформацію про людей з метою подальшого тиску й шантажу», — наголошують у ЦПД.

Своєю чергою у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявляють, що ворожа пропаганда також поширює наратив про те, що своїми ударами РФ нібито «захищає» українців від «терору людоловів».

Окрім того, фіксуються випадки інформаційної атаки й на офіційні сторінки у соцмережах регіональних військкоматів.

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Зокрема, 7 липня Вінницького ТЦК у Facebook розмістив повідомлення буцімто про призупинення своєї діяльності та зміну адреси.

Згодом цей пост видалили, натомість опублікували інше, де зазначили, що інформація, викладена в ньому, була відредагована внаслідок стороннього втручання.

Скриншот допису із соцмережі Facebook / © скриншот

«Три години тому на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки за юридичною адресою. Інформація, викладена в ньому, була відредагована внаслідок стороннього втручання», — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що особовий склад Вінницького ОТЦК та СП був розосереджений, а прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань здійснюється в штатному режимі безперервно.

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Окрім того, там наголосили, жодного стосунку до адрес прийому громадян, попередньо вказаних у соцмережах та медіа, не мають.

Росія намагається розколоти українське суспільство

Тим часом у Третій штурмовій бригаді вважають, що російські удари по ТЦК мають на меті не стільки знизити мобілізацію, скільки розколоти українське суспільство.

За словами командира бригади Максима Жоріна, безпосередньо на мобілізацію удари по військоматах не мають великого впливу, проте значно впливають на суспільні настрої.

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін

«Не думаю, що удари по будівлях ТЦК сильно впливають на загальну мобілізацію. А от на емоції людей дуже впливають, адже тема роботи ТЦК є чи не найбільш конфліктною на сьогоднішній день», — наголосив він.

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Він пояснив, що РФ спеціально грає на чутливих темах, щоб загострити внутрішні конфлікти.

Жорін наголосив, що росіяни розраховують на підтримку частини українців, і це їм вдається — новини про удари отримують позитивну реакцію не лише від ботів. Таким чином окупанти намагаються посіяти розбрат серед українців.

Водночас снайпер батальйону «Айдар» Орест Каракевич зазначає, що більшість громадян можуть потрапити на «гачок» окупантів.

«І найбільша біда в тому, що великий контингент вкраїнчиків ведеться на це, мало того, деякі особо уп***ті ще й радісно в долоньки плескають. Мда. Не просто біда, катастрофа, — заявив військовий.

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Також він наголосив, якщо зникнуть українські ТЦК та українські бійці, то «на зміну їм прийде ТЦК рф».

Як уберегтися від російського впливу

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, у коментарі «Фокусу» зазначив, що Україна використовує всі доступні ресурси для протидії ворожим операціям.

Він повідомив, що спецслужби активно проводять контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи. Водночас держава протистоїть російському інформаційному впливу.

Окрім того, аби не втрапити під ворожий інформаційний вплив, експерти радять:

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не довіряти неперевіреним джерелам,

не поширювати паніку (не діліться непідтвердженими чутками, особливо у соціальних мережах та месенджерах., це може сприяти поширенню дезінформації),

користуватися офіційними каналами (Довіряйте лише офіційним повідомленням органів влади, СБУ, ЗСУ, ДСНС, місцевої адміністрації).

Водночас варто підвищувати медіаграмотність та не піддаватися емоціям. Інформаційна атака часто розрахована на емоційну реакцію — страх, злість, розгубленість. Зберігайте спокій і критичне мислення.

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