Мобілізація по-новому: експерт назвав кількість чоловіків, яких можуть призивати щодня

Кількість мобілізованих буде залежати від інтенсивності бойових дій / © ТСН

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Після заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про необхідну кількість мобілізованих чоловіків для українського війська щомісяця, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що потреби у мобілізації також можуть залежати від масштабів наступу окупантів.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю LB.ua Олександр Сирський сказав наступне: «Президент озвучив цифру (30 тис. — Ред.), яку він озвучив. І це дійсно та цифра, якої ми повинні притримуватися».

Водночас Владислав Селезньов каже, що певна кількість необхідних мобілізованих — це компенсаторний механізм, який має вирішувати нагальні потреби війська.

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«Є каліцтва, є поранення, є потреба у відновленні наших резервів та ресурсів. Не так часто ми бачимо цифри про наші втрати, але ж ми розуміємо, що втрати є. Їх треба компенсувати в тому числі за рахунок підготовки громадян в рамках мобілізації», — каже Селезньов.

При цьому експерт підкреслює, що не проводить паралелі щодо кількості у 30 тис.

«Це не означає, що щомісяця ми стільки втрачаємо. Ні. Українські війська набувають відповідних бойових спроможностей, йдеться про формування відповідних частин та підрозділів, про поповнення бойових частин», — каже Селезньов.

На питання про те, якими можуть бути темпи мобілізації, наприклад, в другій половині весни, Селезньов відповів нам так: «Ми ж не знаємо, яким буде рівень інтенсивності бойових дій. Є інформація про те, що ворог нібито планує масштабний наступ, озвучуються різні цифри, масштаби та напрямки. Але реалізація цих припущень 50 на 50. Відповідно, від рівня і масштабів бойових дій буде залежати кількість особового складу, якого потребуватиме українське військо. Хоча ми маємо розуміти, що чим далі, тим більше Україна набуває бойових можливостей, коли замість людей більше воюють технології. Але поки що повністю виключати людській фактор на лінії боєзіткнення зарано».

Своєю чергою, інший військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак звертає увагу на те, що цифра 30 співпадає з кількістю днів в місяці.

«Можливо, керуються логікою мобілізовувати не менше 1 тисячі на день», — припускає Ступак.

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