Мобілізація по-тихому: експерт розкрив, кого Путін кидає на війну в Україну

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Росія продовжує приховану мобілізацію, щоб поповнювати втрати на фронті без офіційних наказів. Для цього Кремль тисне на строковиків, вербує в’язнів і найманців. Водночас у РФ готують закони, які дозволять масово відправляти на війну ще й резервістів.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук для КИЇВ24.

Братчук зазначив, що Кремль наразі не здатний у повному обсязі компенсувати втрати на фронті, проте вже створив умови для посилення призову. За його словами, російське законодавство дозволяє без додаткових публічних оголошень відправляти на війну певні категорії населення, зокрема тих, хто перебуває у резерві. Раніше їх залучали нібито для охорони стратегічних об’єктів, але зараз ситуація змінюється.

Реклама

«Приховані форми цієї мобілізації давно вже задіяні: починаючи від залякування строковиків до використання тюремного потенціалу, який Росія продовжує максимально використовувати, рекрутингу найманців і так далі. Всі ці формати для поповнення втрат на фронті працюють. Що стосується повної мобілізації, то на сьогодні ворог не здатний повністю компенсувати свої втрати. Проте правові підстави, аби закликати до війська деякі категорії населення, у росіян є», — наголосив Сергій Братчук.

Експерт зауважує, що питання оголошення повної мобілізації залишається для Кремля залежним від внутрішньополітичних ризиків. Якщо Володимир Путін переконається у відсутності загроз для свого режиму, він може офіційно запустити цей механізм. Наразі ж російська влада фокусується на методах, які не викликають різкого суспільного резонансу, але забезпечують постійний приплив живої сили для продовження бойових дій.

Нагадаємо, у російської армії виникли проблеми з особовим складом: вона опинилася у нульовому варіанті, де рекрутинг лише компенсує поточні втрати на фронті. Для створення реальної переваги на полі бою Кремлю доведеться піти на непопулярні заходи.

Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомляв, що Путін 2026 року планує набрати до війська і кинути на війну проти України 409 тис. новобранців