Мобілізація в Росії та нові загрози на фронті: Хмара і Драпатий провели нараду

Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий / © Міністерство оборони України

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Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провели спільну нараду, під час якої обговорили ситуацію на фронті, можливі дії російських військ та потреби української армії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Однією з тем зустрічі стали плани Росії щодо мобілізації та ймовірні подальші кроки противника.

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«Зосередились на ситуації на фронті, планах росії, зокрема щодо мобілізації, можливих подальших діях противника, ключових безпекових ризиках та нагальних потребах Сил оборони. Окремо обговорили протидію повітряним атакам ворога», — йдеться в повідомленні.

За підсумками зустрічі Хмара та Драпатий визначили пріоритети та кроки для посилення обороноздатності України. Серед них — розвиток можливостей Сил оборони, зміцнення оборони, забезпечення військових та збільшення виробництва українського оборонно-промислового комплексу.

Крім того, узгодили завдання з планування бойових операцій на тактичній та оперативній глибині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій. Документ передбачає ретельну перевірку медичних висновків ВЛК, особливу увагу до хронічних захворювань та відповідальність лікарів за фіктивні рішення.

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