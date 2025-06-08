Жінки та 18-річні повинні бути готові до мобілізації - Берлінська

Жінкі військові / © ТСН

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Україна вже перебуває на тому етапі, коли до можливості служби у війську мають готуватися всі — зокрема й жінки, і 18-річні.

Таку думку висловила громадська діячка, волонтерка, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки й проєкту Victory Drones Марія Берлінська в інтерв’ю LB Live.

«Я не вважаю, що на даний момент ми вже вперлися в цю стелю. Важливо зазначити — на травень 25-го року. Але ми вже на тому моменті, де і жінки, і насправді люди з 18 років мають готуватися. Загалом усе доросле населення без виключення», — сказала Берлінська.

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Водночас вона підкреслила, що не хоче, аби до армії йшли вчорашні школярі або жінки, адже це має не лише моральні, а й демографічні наслідки. «Я дуже не хочу, щоб служили вчорашні школярі. Я так само не хочу, щоб служили жінки, бо навіть якщо винести за дужки якісь інші міркування, є питання просто демографічної ями, в яку ми вже падаємо. І мобілізація жінок, які в репродуктивному віці — ми й так дуже невелике плем’я за мірками світу».

Берлінська також наголосила, що в країні ще є значний мобілізаційний резерв, який досі не був використаний, зокрема серед тих, хто жодного разу не долучався до оборони.

«Однак ще є ресурс мобілізаційний. Є можливість, так само як і Росія, рекрутувати іноземців. Є мобілізаційний ресурс з тих людей, які ніколи не були задіяні до оборони ніяким іншим чином. Не має бути якоїсь касти недоторканних. І ті люди, які були на державних посадах, у державному секторі як чиновники, в правоохоронних органах і так далі — щоб вони також показували приклад, тому що це дає зовсім інший настрой. Крім того, що дає можливість видихнути і відпочити тим, хто на фронті безвилазно багато років — хтось з 2022, а хтось — ще з 14-го».

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що першою має мобілізуватися сама Марія Берлінська, а вже потім — говорити про мобілізацію інших.

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«Я вважаю, що починати треба не з 18-річних дівчат, а з пані Берлінської. Можливо, їй спочатку потрібно мобілізуватися, а вже потім розповідати, кого мобілізовувати», — сказав він.

Народний депутат Максим Бужанський також прокоментував тему мобілізації жінок і 18-річних, підкресливши, що в країні багато осіб, які не служать, але активно обговорюють це питання.

«Знаєте, коли в країні повно пишучих здоров’ям членів наглядових рад, представників грантових організацій, завсідників форумів, конференцій, презентацій і панелей, говорити про те, що „жінкам і 18-річним потрібно готуватися до мобілізації“ — це фактично означає, що ці милі нафарбовані бородачі й надалі можуть почуватися в безпеці в своєму колі. За рахунок жінок і 18-річних», — написав він.

Обидва депутати висловили впевненість, що мобілізації жінок в Україні не буде.

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Нагадаємо, що з початком 2025 року кількість жінок, що служать у Збройних силах України, сягнула 70 000, серед яких понад 5 500 перебувають на передовій.

Окрім того, раніше ми писали про те, що хто може піти служити з жінок.