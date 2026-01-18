Мобілізація в Україні: кого з чоловіків 50+ відправлять на фронт до кінця січня

Мобілізація в Україні триває / © Associated Press

Від 1 січня призов осіб старшого віку відбувається за певними умовами, що визначають, кого можуть мобілізувати і куди направити служити, окремі категорії осіб можуть бути звільнені від призову та не підлягають мобілізації.

Про це пише OBOZ.UA.

Згідно із Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», основна категорія громадян, які підлягають призову, — це військовозобов’язані віком від 25 до 60 років. Отже, після 50 років мобілізація здійснюється на загальних підставах.

Ключовими факторами для призову залишаються:

стан здоров’я за результатами ВЛК

наявність потрібної військово-облікової спеціальності

відсутність законних підстав для відстрочки або бронювання та поточні потреби Збройних сил

Тобто, якщо чоловік придатний до служби, не має відстрочки або броні та володіє затребуваною спеціальністю, його можуть мобілізувати навіть у 59 років.

Куди відправляють чоловіків 50+

Разом з тим призов чоловіків після 50 років не означає служби на передовій чи у штурмових підрозділах. Зазвичай військовозобов’язаних старшого віку залучають до підрозділів забезпечення та тилових структур, де їхній досвід і фізичні можливості будуть максимально корисними.

Нагадаємо, жодних нових змін до закону «Про мобілізацію» від грудня та постанови Кабінету міністрів України №560 не ухвалено. Тож правила, які визначають порядок призову на військову службу та надання відстрочок, які були встановлені раніше, зберігають свою чинність. Однак є зміни у бронюванні працівників органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.