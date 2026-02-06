- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 605
- Час на прочитання
- 1 хв
Мобілізація в Україні: Сирський сказав, скільки в армію залучають ТЦК та скільки приходять самі
Головком заявив, що більшість поповнення особового складу Сил оборони забезпечують ТЦК та СП.
Більшість поповнення особового складу Сил оборони забезпечують ТЦК та СП.
Про це повідомив Головком Олександр Сирський, передає РБК-Україна.
«Територіальні центри комплектування забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу. Це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони», — сказав Сирський.
За словами Сирського, кількість інструкторів з реальним фронтовим досвідом зростає, а також розвивається матеріальна база.
За його даними, ефект від цих змін вже помітний. Українські бійці демонструють високий рівень вишколу, а ворог відчуває на собі реальні втрати.
Мобілізація в Україні: що зміниться 2026 року
Раніше ми розповідали, що від 1 січня 2026 року повістки в Україні вручатимуть по-новому. Тепер їх можна отримати не лише за місцем проживання чи роботи, а й у навчальних закладах, на громадських заходах, у державних установах, на блокпостах і в пунктах пропуску через кордон.
2025 року Міністерство оборони суттєво спростило низку процедур, пов’язаних із мобілізацією та військовим обліком. 2026 року ці зміни зберігаються та надалі вдосконалюються — з акцентом на цифрові сервіси й зменшення навантаження на ТЦК.
Як повідомляли у відомстві, більшість ключових процесів тепер доступні онлайн. Це дозволило скоротити черги у ТЦК та перевести взаємодію з військовозобов’язаними у зручніший формат.