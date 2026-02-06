Мобілізація в Україні: Сирський сказав, скільки в армію залучають ТЦК та скільки приходять самі

Олександр Сирський / © ТСН

Більшість поповнення особового складу Сил оборони забезпечують ТЦК та СП.

Про це повідомив Головком Олександр Сирський, передає РБК-Україна.

«Територіальні центри комплектування забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу. Це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони», — сказав Сирський.

За словами Сирського, кількість інструкторів з реальним фронтовим досвідом зростає, а також розвивається матеріальна база.

За його даними, ефект від цих змін вже помітний. Українські бійці демонструють високий рівень вишколу, а ворог відчуває на собі реальні втрати.

Мобілізація в Україні: що зміниться 2026 року

Раніше ми розповідали, що від 1 січня 2026 року повістки в Україні вручатимуть по-новому. Тепер їх можна отримати не лише за місцем проживання чи роботи, а й у навчальних закладах, на громадських заходах, у державних установах, на блокпостах і в пунктах пропуску через кордон.

2025 року Міністерство оборони суттєво спростило низку процедур, пов’язаних із мобілізацією та військовим обліком. 2026 року ці зміни зберігаються та надалі вдосконалюються — з акцентом на цифрові сервіси й зменшення навантаження на ТЦК.

Як повідомляли у відомстві, більшість ключових процесів тепер доступні онлайн. Це дозволило скоротити черги у ТЦК та перевести взаємодію з військовозобов’язаними у зручніший формат.