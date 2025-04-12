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- Війна
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Мобілізація з 18 років — неминуча: комбриг 93-ї бригади назвав причину
Комбриг 93-ї бригади впевнений, що мобілізація з 18 років все ж буде, але побоюється, що це рішення стане запізнілим.
Мобілізація з 18 років — неминуча, рано чи пізно Україні доведеться піти на таке непопулярне рішення.
Таку думку висловив комбриг 93-ї ОМБр «Холодний Яр», наймолодший комбриг в історії ЗСУ Шаміль Крутков в інтерв’ю «Слідство Інфо».
«На превеликий жаль, я твердо переконаний, що ми будемо мобілізовувати з 18 років. На жаль, це ті реалії, з якими нам, можливо, доведеться зіткнутися. Але, швидше за все, як показує практика, ми почнемо їх мобілізовувати тоді, коли вже треба було зробити це ще на вчора», — вважає комбриг.
Крутков погодився з тезою, що мобілізація має бути масовішою для того, аби можна було дати в підрозділи вчасно достатню кількість людей, а в підрозділи своєю чергою отримають час для їх підготовки.
«Так. Навчання допомагає берегти життя людей. Якби до мобілізації ще у 2022 році підійшли так званим добровільно-примусовим способом. І коли, як зараз називають там „бусифіковані“ чи як, вони потрапили б у стрій з мотивованими хлопцями, то була б зовсім інша картина. А так виходить, що всі хотіли бути хорошим для всіх: війна десь там, от ви патріоти — воюйте, виборюйте», — зазначив офіцер.
Він переконий, що одних лише патріотів недостатньо, щоб зупинити окупантів, адже російська армія набагато більша.
Комбриг наголошує, що наразі у його бригаді — нестача особового складу, як і у всіх інших підрозділах.
Раніше Шаміль Крутков заявив, що повного перемир’я з РФ досягти скоріш за все не вдасться, а війна в Україні триватиме ще довго.
Нагадаємо, радник Трампа Майк Волтц заявив, що Україні треба мобілізовувати з 18 років.