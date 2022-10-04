Мобілізовані біля кордону: голова Сумської ОВА розповів, чи загрожує області повторний наступ Росії

Російські окупанти готують своїх мобілізованих на відстані близько 120 км. від кордону з Сумською областю.

Російські мобілізовані перебувають на навчальних центрах. Поки невідомо, на який напрямок їх можуть перекинути.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він пояснив, що на території областей Росії, які межують із Сумською областю, на відстані близько 120 км від кордону України, дійсно знаходяться російські новобранці.

"Вони розташовуються у навчальних центрах. На який напрям їх перекинуть - поки не зрозуміло. Чи буде це Сумщина? Не факт. На даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає! Та і ми вже геть не ті, що 24 лютого. Ворог не пройде! Слава Україні!", - повідомив Живицький.

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що РФ потроху стягує мобілізованих на Сумський напрямок.

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