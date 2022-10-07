Мобілізовані росіяни бунтують: скаржаться на відсутність не лише підготовки, а й харчів

Вони скаржаться, що голодні, живуть часто просто на вулиці і ніякого навчання не мають.

Мобілізовані росіяни записали відео, де жаліються, що їх кинули на війну з українцями без підготовки і голодними, йдеться в ТСН.

"Ми нікому не потрібні, ставлення – "скотське", це слова на відео мобілізованих росіян, які збунтувались у Бєлгородській області. На записі біля залізничної станції Лівенка росіяни розповіли, що замість навчання відбувається з тими, кого планують кинути воювати з українцями.

"Нас близько 500 людей зі зброєю. Ми тиждень прожили в скотських умовах! Жодного грошового забезпечення", - жаліються окупанти.

За два тижні мобілізації по-російськи такі відео стали звичними. Мобілізовані росіяни шоковані: їх навіть не годують, зброю видали і забули про них. "Ми жили в лісах, жили в окопах, які самі викопали. Намети нам не дають, жили у землянках", - кажуть росіяни.

"Ставлення офіцерів скотське! Ми нікому не потрібні, підготовки рівно нуль! Ми жеремо лише те, що самі купили! Ми витратили ох**ну кількість бабок, щоб просто поїсти", - кричать на іншому відео мобілізовані.

Вони показують зброю, кажуть: вона стара і списана, а ще немає бронежилетів і касок. Їхати на війну ці кількасот чоловіків відмовляються.

Чоловік, який представився як Артем Коврижних, розповів російському виданню "Астра", що 5 жовтня до них приїхав полковник, який сказав, що вони зараз поїдуть до України. Після цього і стався бунт. Офіційної реакції російського Міноборони на це немає. За словами Коврижних, нині їх потягом доправили в Муліно в Нижньогородській області, де розташований великий навчальний полігон.

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