Мобілізовані росіяни і ті, яких ще не мобілізували, телефонують і питають, як здатися в полон – ГУР

"Хочу жити" - гаряча телефонна лінія для військовослужбовців РФ, які мають намір здатися в полон, продовжує працювати цілодобово.

Новомобілізовані росіяни вже телефонують на гарячу лінію Головного управління розвідки України і питають, як здатися в український полон.

Про це розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він нагадав, що "Хочу жити" - гаряча телефонна лінія для військовослужбовців РФ, які мають намір здатися в полон, продовжує працювати цілодобово.

"Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян або навіть від тих, хто ще не мобілізований. Телефонують і питають: "В разі, якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися? Такі випадки є. Мотивація воювати у росіян вкрай низька", — каже Юсов.

За його словами, гарячою лінією для здачі в полон можуть скористатися і мешканці окупованих територій України, яких примусово призвали до лав окупаційної армії. Наприклад, останнім часом активно телефонують кримчани.

"Тож проєкт "Хочу жити" — це проєкт і для росіян, які переосмислили й обрали життя, а не смерть за Путіна та невідомі ідеали "руского міра", і для інших, які стали жертвами рашистів та путінської військової машини", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, що звільнені з полону російські окупанти, які в інтерв'ю українським цивільним журналістам розповідали про те, що здивовані хорошим ставленням з української сторони і відсутністю "нацизму", після повернення до РФ одразу "перевзулися" і заговорили про знущання "укрів".

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