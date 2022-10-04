Мобілізовані росіяни уже на півдні України: у ЗСУ розповіли про бойові навички окупантів

Росіяни, яких мобілізували, уже перебувають на півдні України.

Російські окупанти не підготовлені належним чином, проте їх не можна недооцінювати, оскільки бойовий досвід вони можуть отримати уже на позиціях.

Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері "24 каналу".

"Ми знаємо їхню кількість. Вони непідготовлені, але, ймовірно, можуть готуватися безпосередньо на позиціях, тому що недооцінювати ворога не можна", - наголосила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" розповіла, що ЗСУ проводить серед росіян інформаційну роботу, щоб вони могли здатись до полону та поповнити обмінний фонд.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти розправились з подружжям, яке підтримує Україну.

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