Мобілізовані росіяни збунтувалися і відмовляються їхати на війну (відео)

Мобілізовані громадяни РФ відмовляються воювати, посилаючись на "жахливе" ставлення їхніх "офіцерів" та умови перебування під час служби.

Про це повідомляє Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

Бунт влаштували мобілізовані зі столиці РФ. Їх відправили служити в Таманську дивізію, ніяк офіційно не оформивши.

В Інтернеті з'явилося відео, де мобілізовані скаржаться на скотинячі умови. Вони кажуть, що їх кинули прямо в лісі і вони були змушені рити землянки, де і ночували.

Також так звані солдати поскаржилися, що медкомісії у них не було, їжу вони купують самі, а на фронт посилають зі списаною зброєю.

Нагадаємо, українські військові, звільняючи міста і села, дісталися вже й Луганської області після своїх успіхів на Харківщині та Херсонщині. Так, 5 жовтня офіційно стало відомо про деокупацію шести населених пунктів Луганщини.

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