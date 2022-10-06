Мобілізовані росіяни здаються в полон ще до того, як їх кидають на фронт - Міноборони України

У перші тижні після оголошення мобілізації понад дві тисячі росіян подзвонили на "гарячу лінію" українського проєкту "Хочу жити", щоб здатися в полон.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що мобілізовані росіяни не дуже хочуть воювати в Україні, а тому здаються в полон.

Про це Ганна Маляр написала у соціальній мережі.

"Росіяни не дуже охоче йдуть воювати в Україну. Про це свідчать понад дві тисячі дзвінків на "гарячу лінію" проєкту "Хочу жити" у перші тижні його роботи. Запитують, як здатися в полон. Це правильне рішення - Україна гарантує дотримання усіх норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться у її дописі.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні очікують прибуття 150 тисяч мобілізованих із Росії. Їх збирають відправити для поповнення окупаційних частин, які зазнали значних втрат на фронті.

Тим часом у Росії серед мобілізованих починається бунт. Понад 100 мобілізованих з Брянської області РФ, які зараз перебувають у білгородському селищі Солоти, відмовилися їхати на війну з Україною.

Зазначимо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот", де приймаються звернення від російських військовослужбовців.

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