Мобілізовані у РФ прибули воювати до України у радянських касках та з неякісними автоматами - Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили, що до України Росія відправила чергових мобілізованих. Вони воюватимуть у радянських касках та неякісних автоматах АК-12, які під час війни в Україні виявилися неефективними.

Про це 12 жовтня йдеться у зведенні Генштабу.

Українські захисники за минулу добу відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка.

Також до п’ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії вибули до зони бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерні ознаки так званого "молодого поповнення": засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування.

"АК-12 був створено концерном “Калашников” і представлено широкому загалу в січні 2012 року. Він був принципово новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК. Досвід бойового застосування під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію цього зразка зброї", - йдеться в повідомленні.

Також триває підготовка близько 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення. В самій бригаді, після участі у війні проти України, кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українські зенітники встановили рекорд, менш ніж за 20 хвилин знищивши 4 ворожі гелікоптери.

Також військовий експерт Defense Express Валерій Рябих вважає, що рельєф місцевості Луганської області дуже сприятливий для подальшого розвитку контрнаступу української армії.

11 жовтня українські воїни в окупованому Токмаку знищили 6 установок С-300 разом із боєкомплектом.

Читайте також: