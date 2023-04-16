Мобілізовані з Росії записали відео: скаржаться, що їх незаконно вивезли до Луганщини

Мобілізовані з Московської та Іванівської областей записали відеозвернення зі скаргами на те, що їх незаконно вивезли з Ростова-на-Дону до Луганської області, відібравши військові квитки.

Про це повідомляє ASTRA.

Зазначається, що рідні солдати розповіли ASTRA, що військові на відео — це частина мобілізованих, яких 5 квітня 2023 року у складі близько 500 осіб відправили трьома вантажними літаками з Курська до Ростов-на-Дону.

«У нас немає розуміння того, де ми знаходимося, крім того, що ми на Луганщині. Ми не стоїмо на забезпеченні у Міноборони», - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що вночі чоловіків вивезли до Луганської області. Потім їх, мабуть, розділили. Про групу із 170 мобілізованих із цих літаків, яких змушували підписати контракти з ПВК «Вагнер».

Інша група солдатів записала відеозвернення кілька днів тому. За даними рідних – 13 квітня. За розповідями солдатів, запис, ймовірно, було зроблено 10 квітня.

«Ми, військовослужбовці в/ч 11048 та в/ч 61899 з польового табору «Заїжджі двори» були направлені, за словами підполковника Маєцького та полковника Єрмака, у бік Криму переводитися до Південного військового округу, бойове розпорядження нам показано не було , офіцерів з нами не було, після цього ми прибули до Ростова до 136-ої мотострілецької бригади", - кажуть солдати на відео.

На даний момент з тих слів минуло п'ять днів, документи так і не видали.

Багато хто з нас є небоєздатними. Вони мають категорію «Д». Вони можуть виконувати бойові завдання. Багатьом потрібна медична допомога, яку тут нам у польових умовах не можуть надати», - заявили солдати на відео.

«Люди, які нас тут прийняли, називати їх не буду, але вони нам допомагають, їм спасибі», — каже один із військових, не пояснюючи, хто саме їх «прийняв», - зазначається у відео.

Нагадаємо, у лави регулярної російської армії почали мобілізувати ув'язнених. Військові ЗСУ помітили зеків на фронті.

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