Мобілізованих на окупованих територіях змушують отримувати паспорти РФ — Генштаб

Окупанти ставлять вимогу відмовитися від так званого “паспорта Л/ДНР” на користь російського громадянства.

Російська влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили у суботу, 11 березня, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, військове керівництво збройних сил РФ в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в російській армії.

“Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина РФ. Таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого “паспорта Л/ДНР” на користь російського громадянства”, - йдеться у повідомленні.

У випадку відмови, повідомляють в Генштабі ЗСУ, військовослужбовців та членів їхніх родин погрожують позбавити всіх встановлених виплат та соціального захисту, які передбачені для військовослужбовців окупаційної армії.

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованій частині Херсонської області знущаються з місцевих жителів, змушуючи їх отримувати паспорти країни-окупантки.

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