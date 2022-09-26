Мобілізованих росіян кинуть на війну майже без підготовки - британська розвідка

Мобілізованих російських чоловіків, більшість з яких немає військового досвіду, відправлять на війну проти України після мінімальної підготовки.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

"Відсутність військових інструкторів і поспішність, з якою Росія почала мобілізацію, передбачає, що багато хто з військовослужбовців вирушить на передову з мінімальною відповідною підготовкою", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу.

Перші групи мобілізованих чоловіків почали прибувати на військові бази. Виписано вже кілька десятків тисяч повісток. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

За даними розвідки, на відміну від більшості західних армій, Збройні сили РФ проводять початкову підготовку солдатів на низовому рівні в рамках оперативних підрозділів, а не спеціалізованих навчальних закладах. Як правило, один батальйон у складі кожної російської бригади залишається в гарнізоні, якщо два інших розгортаються, і може надати кадри інструкторів для навчання новобранців чи поповнення. Однак Росія перекинула багато цих третіх батальйонів до України. Багато хто з нових військовослужбовців протягом кількох років не мали військового досвіду.

Нагадаємо, за даними західного аналітика, поразка на фронті може змусити Путіна застосувати ядерну зброю проти України.

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