Мобілізованих росіян відправлятимуть на передову: офіційне підтвердження Міноборони РФ

Після бойового злагодження російських новобранців відправлять разом із добровольцями до окупованих регіонів України.

Росіяни, які поповнять збройні сили РФ під час "часткової" мобілізації, поїдуть у складі військових підрозділів до окупованих областей України, про анексію яких Кремль планує офіційно заявити 30 вересня.

Про це повідомляє російське агентство “Интрефакс” з посиланням на Міноборони РФ.

За інформацією військового керівництва країни-агресора, мобілізовані виконуватимуть завдання “з контролю та оборони звільнених територій”. Також їх залучатимуть до складу підрозділів резерву та посилення.

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Бойове злагодження російські новобранці проходитимуть на полігонах у складі взводів та рот “в безпосередній близькості до районів виконання бойових завдань”. У його рамках рекрутів навчають поводитися зі зброєю, керувати танками, БМП, БТР, артилерійськими системами та системами ППО.

Регіони, куди відправляють мобілізованих, залишаються метою контрнаступу Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України заявили, що оголошення "часткової" мобілізації в Росії, посилення кримінальної відповідальності та незаконне проведення "референдумів" на окупованих територіях свідчать про наміри РФ загострити конфлікт.

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