Мобілізованих, які загинули у Макіївці, "благословили" на війну викраденим із Луганська хрестом

За 40 днів до удару по казармі, попи РПЦ провели обряд "благословення на війну".

Мобілізованих солдатів із Самарської області РФ, перед відправкою на так звану "СВО", благословили хрестом, викраденим із Луганська. Обряд провели за 40 днів до удару по ПТУ №19 у тимчасово захопленій росіянами Макіївці на Донеччині.

На цю деталь звернув увагу журналіст і блогер Денис Казанський.

Пропагандистські ЗМІ називали хрест з окупованого Луганська, який незаконно вивезли до селища Рощинський Самарської області РФ, "унікальною реліквією". Три роки тому її вкрав з України архімандрит Варфоломій (Кузнєцов).

Благословляв хрестом солдатів протоієрей РПЦ Дмитро Поляков. Крім того, один із чиновників подарував командирам підрозділів ікони.

Фото/Telegram: Денис Казанський

Фото/Telegram: Денис Казанський

Удар по базі окупантів у Макіївці

У ніч проти 1 січня, рівно опівночі, було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.

Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків". За неперевіреною інформацією, щонайменше половина з них загинула. Пізніше Міноборони РФ заявило, що внаслідок удару загинуло 89 військових.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що мобілізовані, яких розмістили в колишньому гуртожитку ПТУ, повинні були стати кістяком угруповання окупаційних військ на сході України.

Родичі солдатів розповіли, що вцілілих військовослужбовців хотіли відправити на передову, аби списати як свідків.

При цьому російські силовики вважають, що "основною причиною трагедії у Макіївці стало масове використання особовим складом всупереч забороні мобільних телефонів". Мовляв "цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару".

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