Мобілізованих жителів ОРДЛО російські окупанти вивезли в поле та залишили без їжі - ЗМІ

Мобілізованих жителів ОРДЛО російські окупанти вивезли в поле та залишили без їжі - ЗМІ

В ОРДЛО чоловіки переховуються від мобілізації.

Російські окупанти почали примусову мобілізацію в ОРДЛО. Вони вивозять чоловіків в поле та залишають їх без їжі.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на своїх співрозмовників в окупованих Донецьку та Луганську.

Як зазначається, окупанти розпочали примусову мобілізацію жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей у суботу, 19 лютого. Вони спочатку забирали тих чоловіків, які мали досвід бойових дій. На збори їм дали кілька годин, потім вивезли у поле та залишили сухпайок на кілька днів.

Жителі окупованих Донецька та Луганська бідкаються, що тепер у чоловіків закінчилась їжа і вони просто стоять у полі під дощами.

Мешканка Луганська розповіла, що чоловіки бояться виходити на вулиці, щоб їх не мобілізували.

"Хтось вже мобілізований, а хтось ховається від призову у родичів в селах поблизу. Оскільки були випадки, коли забирали людей просто з вулиці", - сказала жінка.

Жителі ОРДЛО також повідомляють, що чоловіків до 55 років не випускають до Росії.

Нагадаємо, на окупованих територіях бойовики "ЛДНР" примусово мобілізують чоловіків. За словами місцевих мешканців, облави влаштовують просто у центрі Луганська.

Також на тимчасово окупованій території Донецької області вчиняються протиправні дії щодо породіль. Незаконно вивезені жінки з немовлятами змушені перебувати у нелюдських умовах.

Читайте також: