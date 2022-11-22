Мобілізованим окупантам в "ЛНР" видають форму вбитих та поранених солдат – ОВА

Мобілізованих у Луганській області одягають у форму, зняту з загиблих чи поранених солдатів.

Військову форму, яка надходить до так званої "ЛНР", можна придбати на місцевих ринках. Примусово мобілізовані отримують форму, в карманах якої знаходять особисті речі попередніх власників, тобто важкопоранених чи загиблих.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Росіян знов відбито від Стельмахівки, в окупованому Рубіжному люди самостійно лагодять дахи та вікна, в місті досі немає води і світла, мобілізованим в "ЛНР" видають форму загиблих та поранених", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у прифронтових населених пунктах

У захоплені 2022 року міста люди якщо і повертаються, то лише на кілька днів. Більше не витримують. Розуміють, що жити там, а тим більше узимку.

"Зокрема, рубіжани досі сидять навіть без світла і води. Ті, у кого вціліли вікна, намагаються обігріти приміщення за допомогою газу. Всі інші самостійно шукають можливість відремонтувати дахи та засклити віконні отвори", - повідомляє ОВА.

У менших прифронтових населених пунктах, що в окупації, ситуація ще гірша. Зокрема, у Новокраснянці поряд із Кремінною відсутні не лише будь-які комунікації, а й продукти харчування – ані на продаж, ані гуманітарні. Ніхто вже давно нічого не завозить. Місцеве населення чекає на ЗСУ.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Макіївки.

Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ситуація на Луганщині

У Луганській області Збройні сили України поступово деокуповують населені пункти.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що звільнити Луганську область швидко командування ЗСУ намірів не має, оскільки на цьому напрямку окупанти давно укріпилися за рахунок бойовиків так званої "ЛНР" та сил, які раніше перебували у Харківській області.

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також повідомив, що росіяни перекидають до Луганської області десантників із Херсонського напрямку.

Військове керівництво РФ перекидає загарбників з Херсона до Луганської області. Окупанти незадоволені такою ротацією, тому серед них збільшується кількість випадків дезертирства.

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