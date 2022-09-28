Мобілізованим російським воякам не дають жетони з номерами, аби їх не можна було ідентифікувати - Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк каже, що російський диктатор Володимир Путін планує смертельно воювати в Україні силами людей похилого віку та офісного планктону.
Подоляк наголосив, що в російських щойно мобілізованих вояків немає навіть жетонів, щоб їх не можна було ідентифікувати.
Про це Подоляк написав у Twitter.
"Мобілізація по-російськи... Мобілізованих не екіпірують, не навчають, не готують, а одразу відправляють у місця активних бойових дій. У мобілізованих немає жетонів, щоб їх не можна було ідентифікувати. Путін планує смертельно воювати силами людей похилого віку та офісного планктону", - написав він.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що використовувати термін "референдум" для російського інсценування на окупованих територіях - неправильно.
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