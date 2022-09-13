Мобілізованим з "ЛДНР" окупантам командування продає відпустки по 50 тисяч - військова розвідка (аудіо)

Загарбник з Донбасу розповідає родичці про велику кількість утікачів, які йдуть у відпустку і не повертаються.

Військовий так званих "ЛДНР" розповів про уклоністів та продаж місць під відпустки. Він каже, що командування продає відпустки по 50 тисяч.

Про це йдеться у перехопленій розмові окупанта із родичкою, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Наші місця на відпустку продавали по 50 тисяч за місце", - скаржиться він.

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Загарбник з Донбасу розповідає, що люди просто не повертаються з відпусток і уточнює, що за пів року у них з 318 залишилось 180-190 чоловік.

#ГУРперехоплення ‼️“НАШИ МЕСТА НА ОТПУСК ПРОДАВАЛИ ПО 50 ТЫСЯЧ ЗА МЕСТО” військовий так званих лднр розповів про уклоністів та продаж місць під відпустки Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Вівторок, 13 вересня 2022 р.

Нагадаємо, мобілізованим псевдореспублік Луганської і Донецької областей зараз дуже тяжко на фронті, тому що вони розуміють, що російський призовник, він примаймні захищений законодавством Росії.

Раніше в РНБО пояснили, чому "мобілізовані" в ОРДЛО відмовляються воювати одне за одного.

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