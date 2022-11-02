Мобілізований росіянин знайов собі майбутню дружину в Інтернеті, щоб та отримала компенсацію за його смерть

35-річний мобілізований росіянин з Кемеровської області вирішив знайти собі майбутню дружину через Інтернет, щоб їй виплатили компенсацію, якщо він загине на фронті в Україні. Окупант розмістив оголошення в одній із соціальних мереж і вже після кількох телефонних дзвінків обрав собі майбутню дружину.

Про це повідомляє видання "Новий Омськ".

Чоловік у своєму оголошенні зазначив, що немає родичів, а до майбутньої дружини немає вимог. Він попросив надіслати йому номер телефону, щоб домовитися про приїзд до навчального центру для мобілізованих, де має відбутися шлюб.

"Я не хочу віддавати компенсацію якомусь фонду, я хочу віддати її своїй землячці", — пояснив він у соціальних мережах.

Шукати довго не довелося, вже після кількох телефонних дзвінків росіянин знайшов собі дружину.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про "часткову" мобілізацію в країні. 31 жовтня в РФ заявили про її завершення. Проте до цього часу дожили не всі мобілізовані росіяни. Одразу після початку призову на російських регіональних пропагандистських сайтах почали публікувати некрологи з інформацією про ліквідованих окупантів.

Про загибель першого мобілізованого російські пропагандисти повідомили 28 жовтня. 33-річний Сергій Горбунов лише три дні пробув в Україні. Після відправки загарбник загинув 24 жовтня. Він був ідейним та прагнув вбивати українців нібито "заради своєї дружини, матері, батька та дитини".

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