Мобілізований Сергій Жадан розсекретив своє військове звання та чим займається на фронті

Письменник вже чотири з половиною місяці перебуває на службі.

Український письменник та музикант Сергій Жадан розсекретив своє військове звання та поділився, чим займається на фронті.

Знаменитість у Facebook наголосив, що вже чотири з половиною місяці перебуває на службі. За цей час письменник встиг пройти військові навчання, розпочати службу в батальйоні сил підтримки, облаштовувати позиції та "набити багато ґуль на польових дорогах".

"Минуло чотири з половиною місяці, як я мобілізувався. Два місяці вишколу, два місяці служби в батальйоні сил підтримки, у взводі свого давнього приятеля Міші Озерова. Облаштовували позиції бригади, набили купу ґуль на польових дорогах довкруг Липців", - поділився письменник.

Сергій Жадан / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Сергій Жадан говорить, що служить штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва. Зокрема, письменник займається комунікацією в підрозділі, працює з особовим складом, підтримує медичну та патронатну служби і багато чого іншого.

"Ось уже два тижні служу штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва. Роботи багато, але робота цікава і корисна для бригади – комунікації всередині підрозділу і назовні, робота з особовим складом, наше чудове Радіо Хартія, яке стрімко набирає обертів, підтримка медичної та патронатної служб, фандрайзинг та багато іншого", - додав письменник.

Сергій Жадан

Нагадаємо, Сергій Жадан мобілізувався на початку червня цього року. Письменник долучився до лав 13 бригади НГУ "Хартія".

Письменник Сергій Жадан мобілізувався!

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