Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мобілізований Сергій Жадан розсекретив своє військове звання та чим займається на фронті

Мобілізований Сергій Жадан розсекретив своє військове звання та чим займається на фронті

Сергій Жадан / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Письменник вже чотири з половиною місяці перебуває на службі.

Український письменник та музикант Сергій Жадан розсекретив своє військове звання та поділився, чим займається на фронті.

Знаменитість у Facebook наголосив, що вже чотири з половиною місяці перебуває на службі. За цей час письменник встиг пройти військові навчання, розпочати службу в батальйоні сил підтримки, облаштовувати позиції та "набити багато ґуль на польових дорогах".

"Минуло чотири з половиною місяці, як я мобілізувався. Два місяці вишколу, два місяці служби в батальйоні сил підтримки, у взводі свого давнього приятеля Міші Озерова. Облаштовували позиції бригади, набили купу ґуль на польових дорогах довкруг Липців", - поділився письменник.

Сергій Жадан / © instagram.com/serhiy_zhadan
Сергій Жадан / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Сергій Жадан говорить, що служить штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва. Зокрема, письменник займається комунікацією в підрозділі, працює з особовим складом, підтримує медичну та патронатну служби і багато чого іншого.

"Ось уже два тижні служу штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва. Роботи багато, але робота цікава і корисна для бригади – комунікації всередині підрозділу і назовні, робота з особовим складом, наше чудове Радіо Хартія, яке стрімко набирає обертів, підтримка медичної та патронатної служб, фандрайзинг та багато іншого", - додав письменник.

Сергій Жадан / ©
Сергій Жадан

Нагадаємо, Сергій Жадан мобілізувався на початку червня цього року. Письменник долучився до лав 13 бригади НГУ "Хартія".

Письменник Сергій Жадан мобілізувався!

Письменник Сергій Жадан мобілізувався!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація