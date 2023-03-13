Мобілізованого депутата від ОПЗЖ затримали через відмову їхати на фронт

В Одеській області трапився інцидент, пов'язаний із відмовою групи військовослужбовців виконати накази під час військового стану. Серед них - депутат Роздільнянської міськради Володимир Нестеров.

Про це пише "Думська".

Зазначається, що підрозділ Нестерова отримав наказ вирушити на схід України. Утім, військовослужбовці відмовилися виконати його.

Після цього Одеський суд ухвалив утримувати військовослужбовців під вартою. Для Нестерова, зокрема, було встановлено заставу у розмірі 214 720 грн.

"Затримання "тероборонівців" та обрання ним запобіжного заходу супроводжувалося акціями протесту родичів, які стверджують, що їхні близькі не виконали накази через недостатню бойову підготовку", - йдеться у повідомленні.

Офіцер Оперативного командування "Південь" зазначив, що підрозділ був сформований у "гарячці" перших днів широкомасштабного російського вторгнення, і його бійці не хотіли проходити навчання. Зокрема для того, щоби влаштувати підприємців та чиновників, які бажають продемонструвати свій "патріотизм", і при цьому не хочуть потрапити на фронт.

Додамо, що мешканець села Ворона, що в Ковельскому районі Волинської області, накинувся з лайкою на працівників військомату, які на зупинці громадського транспорту вручали йому повістку.

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