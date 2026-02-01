Мобілізований із Чернігівщини помер під час військових навчань: що відомо

Свічка памʼяті / © pixabay.com

Реклама

Під час бойового злагодження (військових навчань) 22 січня 2026 року помер мобілізований із Чернігівської області Віталій Музиченко.

Про це повідомила Козелецька селищна рада.

Віталій Музиченко народився 25 лютого 1983 року в Києві. Навчався у гімназії №261 столиці, яку закінчив з відзнакою. Вищу освіту здобув у Київському університеті туризму, економіки і права на факультеті економіки та права, де також поглиблено вивчав англійську мову.

Реклама

Після навчання працював менеджером у приватній структурі. Захоплювався музикою, грою на гітарі, писав пісні, брав участь у концертах. Серед його захоплень була риболовля. Близькі згадують його як чесну, порядну та добру людину.

Музиченко Віталій Павлович. / © Фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Віталій разом із родиною переїхав до селища Козелець.

28 грудня 2025 року його було призвано на військову службу під час мобілізації ІІ відділом Чернігівського РТЦК та СП. Під час проходження бойового злагодження 22 січня 2026 року військовослужбовець помер.

Удома на Віталія Павловича чекали батько, мати та сестра.

Реклама

Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялось, що в Оболонському районі під час розвантаження обладнання, яке мало забезпечити теплом житлові будинки, загинув співробітник комунального підприємства “Київтеплоенерго”.