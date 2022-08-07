Мобілізувати можуть будь-якого здорового військовозобов'язаного: чому до армії беруть осіб, які не хочуть служити

Очільник ТЦК підтвердив, що у межах загальної мобілізації можуть мобілізувати будь-якого здорового військовозобов'язаного або резервіста.

Начальник Дарницького територіального центру комплектування у Києві, полковник Руслан Тригуб пояснив, чому трапляються випадки, коли на фронт відправляють людей, які не зовсім хочуть або не готові служити.

Про це він розповів в інтерв'ю Hromadske.

"Є військово навчений ресурс — це особи, які служили в армії. Їх навчали, держава на них витрачала кошти, коли вони служили на строковій військовій службі (або в поліції чи у Службі безпеки). Їх не треба перенавчати — треба тільки нагадати те, що вони знають. Людина може не хотіти служити, їй може хотітися бути вдома, у неї тут родина і таке інше. Є й люди, які не служили в армії, але бажають захищати державу. Проте, якщо є вимоги призивати навчений ресурс: людей, які вчилися на танкістів, артилеристів, стрілків, гранатометників, — то ми викликаємо насамперед саме їх", — пояснив Тригуб.

Він запевнив, що добровольців теж відправляють воювати, однак одні добровольці не зможуть виконати мобілізаційні завдання.

"Тому викликають і інших людей, вручають повістки, звіряють облікові дані. Мобілізація триває, запити надходять, тож ми призиваємо людей", — каже очільник ТЦК.

Він нагадав, що мобілізація, згідно з указом президента, продовжена до 23 серпня.

"Наразі комплектування проводиться постійно. Є бойові втрати, є небойові втрати, є некомплект тощо. Ми доукомплектовуємо військові частини згідно з заявками, які нам направляють вищі керівні штаби", — зазначив Тригуб.

Очільник ТЦК підтвердив, що у межах загальної мобілізації можуть мобілізувати будь-якого здорового військовозобов'язаного або резервіста, якщо вони не мають права на відстрочку і за станом здоров'я вважаються придатними до служби.

Раніше Руслан Тригуб розповів, що наразі в Україні до військкоматів приходять дуже мало добровольців, більшість чоловіків приходять за відстрочкою або з інших питань.

Також він описав, яким чином українці намагаються уникнути мобілізації.

Нагадаємо, у МВС заявили, що порушників комендантської години "братимуть на олівець" військкомати.

Читайте також: