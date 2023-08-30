Мобілізувати можуть студентів: у Раді запропонували скасувати відстрочку для тих, хто отримує другу вищу освіту

В Раді мають намір скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

Кількість студентів, котрі старше 30 років значно побільшало після початку повномасштабної війни.

Відстрочка від мобілізації для студентів

Представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вніс пропозицію скасувати відстрочку від мобілізації для студентів, які здобувають другу чи третю вищу освіту.

"Людина навчається на денній формі у будь-якому віці та має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть в багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання", – наголосив нардеп.

"Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану", – заявив народний депутат.

Відстрочка від мобілізацій для аспірантів

Щодо аспірантів представник президента не виключає, що є певна категорія людей, які дійсно хочуть стати науковцями. Але "якщо людина в магістратурі навчається одразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання".

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