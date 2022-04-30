Мобілізують калік та інвалідів: в ОРДЛО окупанти скасували медогляд для "призовників"

Мобілізують калік та інвалідів: в ОРДЛО окупанти скасували медогляд для "призовників"

Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО, тому з 20 квітня призупинили проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Так вони намагаються виконати встановлені плани з постачання "живої сили". Єдина альтернатива примусовій мобілізації – хабар.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Офіційне пояснення окупантів: "у зв’язку з браком спеціалістів". Наразі потенційні "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

Тих, хто має явні проблеми: каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання, або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення.

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З метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання "призовників".

Єдина альтернатива примусовій мобілізації – виплата хабаря за встановленими розцінками, які залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я. Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тисяч російських рублів, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи "МВС" – від 75 тисяч рублів.

Нагадаємо, тактика Росії на тимчасово окупованих територіях України – це встановлення силовими структурами жорсткого контролю за територією та призначення на посади в органах місцевої влади маріонеток, які будуть виконувати всі вказівки Кремля.

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