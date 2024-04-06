Мобільна група збила "Калібр" вночі: Євлаш розповів про рідкісний випадок

Мобільна вогнева група Сил оборони збила російську крилату ракету "Калібр" під час російської атаки уночі на 6 квітня.

Про це розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

"Дуже плідно попрацювали мобільні групи...Одну крилату ракету "Калібр" вдалося знищити завдяки нашим мобільним групам", - розповів він.

За словами речника Повітряних сил, це вже не перший випадок, коли українські "мобільні групи" показують такий результат.

"Іноді вони застосовують ПЗРК типу "Стінгер" або інших зразків міжнародних партнерів, які нам надаються", - додав Євлаш.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 6 квітня масовано атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе "Shahed". Судячи з повідомлень Повітряних сил ЗСУ, атака тривала декілька годин. Під ударами перебували Харків, Запоріжжя, Хмельниччина і Київщина. ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічний удар.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.