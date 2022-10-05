"Мобільні мисливці": Кім розповів, що іранський дрон Shahed-136 вперше збила не ППО

Дрон Shahed-136, який Росії передав Іран, збили "мобільні мисливці" зі зброї, яку поки не розголошують.

Про це написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Не скажу хто і де це у нас, але це перший результат не ППО, а мобільних мисливців за мопедами", - написав Кім.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня у Київській області під час оголошеної о 01:33 повітряної тривоги місцеві мешканці в соцмережах повідомили про характерні звуки польоту іранських дронів-камікадзе, які застосовують для атак російські окупанти. Згодом у Білій Церкві було чутно щонайменше два вибухи.

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