Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих або зниклих бійців

Номери захисників резервуватимуться на два роки, щоб їхні близькі не отримували тривожних повідомлень про те, що загиблий або зниклий безвісти член сім'ї з'явився у мережі чи у месенджері.

Мобільні оператори Київстар та lifecell оголосили про нову функцію, спрямовану на резервування номерів телефонів загиблих або зниклих безвісти захисників. Номери резервуватимуться на два роки, щоб їх близькі не отримували тривожних повідомлень про те, що загиблий або зниклий безвісти член сім'ї з'явився у мережі чи у месенджері.

Про запровадження нової послуги розповів віцепрем'єр міністр України Михайло Федоров у Telegram.

Традиційно, коли номер телефону залишається неактивним протягом року, він знову виставляється на продаж. Це може призвести до жахливих сценаріїв, коли люди отримують повідомлення на кшталт "Коханий приєднався до Viber" вже після того, як їхні рідні пішли з життя.

Щоб запобігти таким прикрим ситуаціям, "Київстар" та lifecell пішли на цей крок і зарезервували номери загиблих або зниклих безвісти захисників, гарантуючи, що вони не будуть виставлені на продаж протягом двох років.

Як скористатися послугою

Щоб скористатися цією послугою, зацікавлені особи повинні звернутися до служби підтримки відповідних операторів:

до служби підтримки Київстар можна звернутися за номером 0800300466;

до служби підтримки lifecell – за номером 0800205433.

Під час розмови з представниками служби підтримки необхідно назвати номер, який ви бажаєте зарезервувати, та вказати, від кого надійшов запит.

Після цього потрібно буде дочекатися SMS-повідомлення від оператора, яке міститиме сповіщення про підтвердження бронювання.

Федоров зазначив, що наразі ця послуга перебуває на стадії тестування.

Нагадаємо, українські оборонці зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

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