Мобільний інтернет ворог використовує як канал керування дронами: подробиці
FPV-дрони тепер керуються через LTE, а не через радіоканал. Це ускладнює боротьбу з ними.
Українські військові фіксують нову тактику російських окупантів у застосуванні безпілотників.
Про це повідомляє експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Бескрестнов «Флеш» у Telegram.
За останніми даними, у бік позицій Сил оборони почали запускати БПЛА типу «Молния», який транспортує два FPV-дрони. Особливість цієї схеми полягає в тому, що FPV-дрони мають керування через мобільний зв’язок (LTE).
«Молния» підвозить дрони до районів зі стабільним покриттям мобільної мережі, після чого скидає їх за 5–10 км до цілі. Після цього FPV-дрони продовжують політ самостійно, отримуючи сигнали керування через LTE.
Нагадаємо, раніше у ГУР розповідали, завдяки чому літають російські FPV-крила «Молнія» та «Фенікс».