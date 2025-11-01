Мобільний інтернет ворог використовує як канал керування дронами: подробиці

Зброя / © Сергій Флеш

Українські військові фіксують нову тактику російських окупантів у застосуванні безпілотників.

Про це повідомляє експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Бескрестнов «Флеш» у Telegram.

За останніми даними, у бік позицій Сил оборони почали запускати БПЛА типу «Молния», який транспортує два FPV-дрони. Особливість цієї схеми полягає в тому, що FPV-дрони мають керування через мобільний зв’язок (LTE).

«Молния» підвозить дрони до районів зі стабільним покриттям мобільної мережі, після чого скидає їх за 5–10 км до цілі. Після цього FPV-дрони продовжують політ самостійно, отримуючи сигнали керування через LTE.

