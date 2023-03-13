Мобілізація в Україні: чи можуть вручати повістку на вулиці та хто має на це право

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, чи є законною видача повісток на вулиці та громадських місцях та хто має право вручати повістки.

Про це Дмитро Лубінець розповів у своєму Telegram.

За його словами, місце вручення повісток ніяк не регламентоване законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи будь-яке інше місце.

Вручити повістку мають право:

органи місцевого самоврядування,

керівники підприємства,

установи,

організації,

зокрема закладу освіти,

управителі багатоквартирних будинків,

посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки



Утім, громадянин має право дізнатись, хто видає повістку та перевірити посвідчення посадової особи.

"Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність", — наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та мобілізація, яку подовжили до 20 травня 2023 року. Наразі повістки видають більш активно.

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