В неї поцілили високоточною ракетою вартістю близько 30 млн рублів.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-поверхня» Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки. Це вже вкотре ворог намагається вгодити путлєру ... але поки "мочить в сортире" вдається тільки його репутацію", - зазначили в ОК "Південь".

Вартість витраченої на "бандерівський" туалет ракети складає порядка 30 млн рублів.

Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.

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