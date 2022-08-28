"Мочать в сортирі репутацію Путіна": окупанти високоточною ракетою "демілітаризували" громадський туалет на Херсонщині

Російські окупанти у Херсонській області знищили громадську вбиральню.
В неї поцілили високоточною ракетою вартістю близько 30 млн рублів.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-поверхня» Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки. Це вже вкотре ворог намагається вгодити путлєру ... але поки "мочить в сортире" вдається тільки його репутацію", - зазначили в ОК "Південь".
Вартість витраченої на "бандерівський" туалет ракети складає порядка 30 млн рублів.
Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.
Читайте також:
- У РФ у в'язнів вираховують половину, а то й усю зарплату, "на підтримку "ДНР"
- ЗСУ з танків поцілили дві ворожі артустановки (відео)