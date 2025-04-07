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- Війна
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Модернізація засобів нападу ускладнює, а не унеможливлює роботу ППО — Ігнат
Patriot здатна працювати по аеродинамічних цілях.
У процесі війни противник модернізує засоби повітряного нападу (БпЛА, крилаті та балістичні ракети), що, своєю чергою, ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони, в тому числі західних систем.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
“Ключове слово — ускладнює, а не унеможливлює”, — наголосив він.
Щодо зенітного ракетного комплексу Patriot, то ця унікальна система здатна працювати по аеродинамічних цілях (літаки, крилаті ракети) в радіусі до 150 км, та по балістичних ракетах — але лише в радіусі кількох десятків кілометрів. Захистити великі території від “балістики” неможливо, зважаючи на те, що Patriot в України не так багато.
“24/7 військовослужбовці Повітряних Сил на посту і роблять усе можливе, аби збити якомога більше російських ракет та дронів”, — резюмував Ігнат.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов назвав серйозну небезпеку від того, що РФ змінила тактику ударів по Україні. Обираючи цілі, росіяни не використовують чіткої системи.