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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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38
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Модернізація засобів нападу ускладнює, а не унеможливлює роботу ППО — Ігнат

Patriot здатна працювати по аеродинамічних цілях.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У процесі війни противник модернізує засоби повітряного нападу (БпЛА, крилаті та балістичні ракети), що, своєю чергою, ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони, в тому числі західних систем.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Ключове слово — ускладнює, а не унеможливлює”, — наголосив він.

Щодо зенітного ракетного комплексу Patriot, то ця унікальна система здатна працювати по аеродинамічних цілях (літаки, крилаті ракети) в радіусі до 150 км, та по балістичних ракетах — але лише в радіусі кількох десятків кілометрів. Захистити великі території від “балістики” неможливо, зважаючи на те, що Patriot в України не так багато.

“24/7 військовослужбовці Повітряних Сил на посту і роблять усе можливе, аби збити якомога більше російських ракет та дронів”, — резюмував Ігнат.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов назвав серйозну небезпеку від того, що РФ змінила тактику ударів по Україні. Обираючи цілі, росіяни не використовують чіткої системи.

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