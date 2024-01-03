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Модернізовані ракети Х-101 суттєво не впливають на роботу ППО – пояснення Згурця

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Модернізовані ракети Х-101 суттєво не впливають на роботу ППО – пояснення Згурця

Збита нацгвардійцями російська крилата ракета / Фото: Національна гвардія України

Сергій Згурець розповів про особливості ракет Х-101 з тепловими пастками.

Модернізація російських ракет Х-101 націлена на протидію ПЗРК (переносних зенітно-ракетних комплексів - ред.), або ж ракет протиповітряних систем з тепловою головкою самонаведення.     

Про це в ефіріі "Еспресо" розповів аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"Модернізація ракети Х-101, на яку росіяни встановили теплові пастки, зʼявились в останніх ударах по території України. Зокрема, по Києву. Уламки таких ракет наші фахівці вже розбирали й бачили. Вчора я спілкувався з директором Інституту судових експертиз Мін'юсту, фахівці якого беруть участь в аналізі кожного удару. Він говорив, що дійсно йдеться про додаткові модулі, які мають теплові та спеціально відстрілюючи пристрої", - зазначив він.

Згурець зауважив, що модернізація ракет X-101 з тепловими пастками може впливати тільки на роботу переносних зенітно-ракетних комплексів.

"На роботу тих же Gepard, які знищують повітряні цілі шляхом гармат, або систем ППО з іншими системами наведення, модернізація ракет Х-101 ніяк не впливає. Вчорашній показник у 85% збитих ракет Х-101 підтверджує, що така модернізація суттєво не впливає на роботу наших сил ППО", - резюмував аналітик.

Нагадаємо, окупанти 2 січня завдали потужного ракетного удару по Україні. Основним напрямком атаки окупаційних військ став Київ. 

За попередніми результатами, Росія застосувала 99 ракет різних типів. Силами ППО було знищено 72 повітряні цілі: 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

Як підрахував Forbes, масований удар по Україні 2 січня вартував Росії близько 620 мільйонів доларів.

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Дата публікації
Перегляди
399
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