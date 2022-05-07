Могилевська розповіла про "зомбованого" брата, який живе в Росії

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, що має родичів у Росії.

Артистка, як і багато інших зірок, намагалася донести рідним правду про війну в Україні.

Втім, як вона зазначила в інтерв'ю Олександрі Кучеренко, з ними було дуже тяжко говорити. Зокрема, брат виконавиці не вірив, що відео, які вона йому надсилала, реальні.

"Казав мені: "А якого року це відео? Що ти мені надсилаєш?". Пропаганда дуже потужна, професійна, люди справді зомбовані. Вони щиро вірять у те, що кажуть. За два місяці війни вже лише сліпий, глухий та тупий не зрозумів, що відбувається", – розповіла співачка.

Могилевська додала, що у росіян є можливість розібратися у фактах, але вони, на жаль, цього не роблять.

"Досить дірочок є у просторі цієї залізної завіси, якою накривають Росію... А мисляча людина має подивитися обидві чаші терезів, зважити і таким чином мати свою думку. Настільки переконлива інформація з обох боків, що я сіла б посередині і подумала б просту річ – ті переконливі і ті переконливі, але, с*ка, все на їхній території відбувається. Гинуть то українці, українські будинки, міста", – зазначила вона.

Також артистка наголосила, що сьогодні наш ворог – це Росія і будь яка інша позиція – це державна зрада.

Нагадаємо, не так давно Могилевська у сльозах повідомила про загибель дядька у блокадному Маріуполі. У будинок родича артистки влучило два снаряди.

Дантес: про обстріл рідного Харкова, розлучення та роман Дорофєєвої і Кацуріна

Читайте також: