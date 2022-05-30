Могилевська шокувала відео, як у Сєвєродонецьку поряд з літньою жінкою розірвався ворожий снаряд

Співачка Наталія Могилевська поділилася моторошним відео обстрілів російськими окупантами міста Сєвєродонецьк.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала ролик, на якому дві жінки біля під'їзду свого будинку записували відеозвернення.

В один момент ворожий снаряд розірвався зовсім поруч з мирними мешканками, одна з яких – літня жінка. На відео видно, як у жительки від ударної хвилі піднялося волосся. Вони одразу ж побігли в укриття.

"Господи, спаси і збережи! Молимося за всіх українців", – прокоментувала співачка.

У коментарях приголомшені користувачі написали, що їм страшно від перегляду цього відео.

Як це страшно

Від такого пекла кров стигне

Боже, як страшно! Чекаю, коли снаряди будуть падати на голову путлера, скотина безрога!

Також чимало юзерів написали, що це відео жінки нібито записували для пропагандистських каналів: "Їх спеціально з підвалу вивели, аби записати відео для рос.тв", "Вона давала інтерв'ю, але нічого не говорила про те, що вони питали, хто стріляв. І не говорила, що чекала їх... Шкода дівчину".

Нагадаємо, Наталія Могилевська представила музичну роботу та кліп "Я вдома". Відео артистка зняла у Бородянці, Бучі та Ірпені.

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