Могилевська шокувала відео, як у Сєвєродонецьку поряд з літньою жінкою розірвався ворожий снаряд

Співачка Наталія Могилевська поділилася моторошним відео обстрілів російськими окупантами міста Сєвєродонецьк.
На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала ролик, на якому дві жінки біля під'їзду свого будинку записували відеозвернення.
В один момент ворожий снаряд розірвався зовсім поруч з мирними мешканками, одна з яких – літня жінка. На відео видно, як у жительки від ударної хвилі піднялося волосся. Вони одразу ж побігли в укриття.
"Господи, спаси і збережи! Молимося за всіх українців", – прокоментувала співачка.
У коментарях приголомшені користувачі написали, що їм страшно від перегляду цього відео.
- Як це страшно
- Від такого пекла кров стигне
- Боже, як страшно! Чекаю, коли снаряди будуть падати на голову путлера, скотина безрога!
Також чимало юзерів написали, що це відео жінки нібито записували для пропагандистських каналів: "Їх спеціально з підвалу вивели, аби записати відео для рос.тв", "Вона давала інтерв'ю, але нічого не говорила про те, що вони питали, хто стріляв. І не говорила, що чекала їх... Шкода дівчину".
Нагадаємо, Наталія Могилевська представила музичну роботу та кліп "Я вдома". Відео артистка зняла у Бородянці, Бучі та Ірпені.
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