"Могили на городах, ховати загиблих нема кому": як виживає прифронтовий Бахмут

Бахмут - одна з найгарячіших точок на Донбасі.
Незважаючи на те, що Бахмут Донецької області перебуває ледь не на лінії фронту і зазнає постійних обстрілів, у місті досі лишаються близько 10 тис. жителів.
Як виживає місто, повідомляє "FREEДОМ".
Люди ховаються від обстрілів у підвалах та сховищах. Вони вимушені жити без світла, опалення, газу, зв’язку. Найнеобхідніше до Бахмута привозять волонтери. У місті не працюють пекарні. Місцеві залишилися без засобів до існування і виживають завдяки гуманітарці.
“Велика машина приїжджає, і все намагаємось роздати. Залишається на наступний день — віддаємо наступного дня. Розподіляємо містом, розвозимо, де можемо доїхати. Дай боже здоров’я тій Костянтинівці (місто в Донецькій обл., — ред.), яка нам привозить хліб”, — розповідає волонтерка Інна.
Серед тих, хто залишився в місті, є й діти.
“Дуже багато дітей. Діти малі є. Місто зруйноване. Знищено усі школи: 12 шкіл — і всі розбиті”, — каже мешканець Бахмута Анатолій.
Забахмутка – мікрорайон Бахмута, який найбільше постраждав від обстрілів. Саме звідти на велосипеді, попри обстріли, приїхав за гуманітаркою Анатолій.
"Мости зруйновані. Планки поклали. В цілому, так і проходимо, якщо виходить. Іноді не виходить. Нещодавно три доби під’їжджали і не могли проїхати — планки було знято”, — говорить чоловік.
За його словами, загиблих від російських обстрілів містян нема кому ховати, тому сусіди роблять це самі на городах.
“Є вже трупи на городах. Нещодавно, тиждень тому, жінку вбило. Ховати немає кому. Самі ховаємо”, — каже він.
Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував моторошні кадри з напівзруйнованого Бахмута.
Найважчий напрямок на фронті
Бахмутський напрямок президент Зеленський регулярно відзначає як один із найскладніших. Президент сказав, що командування РФ день за днем протягом місяців жене туди людей на смерть. За його словами, місто стало передовим фронтом а вцілілих будинків у ньому практично не залишилося.
Артилерійські дуелі там не змовкають майже цілодобово, але ЗСУ тримають оборону.
Комбриг 93 бригади, розповідаючи про тактику окупантів під Бахмутом, заявив, що саме російське командування називає своїх військових "одноразовими".
Місто намагаються штурмувати, зокрема, підрозділи приватної військової компанії "Вагнера", у складі яких зеки, нещодавно набрані з російських в’язниць.
Очільник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева заявив, що в Бахмуті ситуація настільки складна, що виявляти загиблих та розбирати завали неможливо.
Для обстрілів міста росіяни використовують і заборонену зброю. Недавно вони завдали удару фосфорними снарядами по приватних будинках одного з районів Бахмуту.
Керівник ГУР Кирило Буданов пояснив що з військової точки зору Бахмут має дуже вигідне положення, оскільки відкриває подальші шляхи до таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Часів Яр.
Нещодавно українців приголомшила історія 8-річного Богдана з Бахмута, батько і вагітна мати якого загинули під час ворожого обстрілу.