"Могили на городах, ховати загиблих нема кому": як виживає прифронтовий Бахмут

Бахмут - одна з найгарячіших точок на Донбасі.

Незважаючи на те, що Бахмут Донецької області перебуває ледь не на лінії фронту і зазнає постійних обстрілів, у місті досі лишаються близько 10 тис. жителів.

Як виживає місто, повідомляє "FREEДОМ".

Люди ховаються від обстрілів у підвалах та сховищах. Вони вимушені жити без світла, опалення, газу, зв’язку. Найнеобхідніше до Бахмута привозять волонтери. У місті не працюють пекарні. Місцеві залишилися без засобів до існування і виживають завдяки гуманітарці.

“Велика машина приїжджає, і все намагаємось роздати. Залишається на наступний день — віддаємо наступного дня. Розподіляємо містом, розвозимо, де можемо доїхати. Дай боже здоров’я тій Костянтинівці (місто в Донецькій обл., — ред.), яка нам привозить хліб”, — розповідає волонтерка Інна.

Серед тих, хто залишився в місті, є й діти.

“Дуже багато дітей. Діти малі є. Місто зруйноване. Знищено усі школи: 12 шкіл — і всі розбиті”, — каже мешканець Бахмута Анатолій.

Забахмутка – мікрорайон Бахмута, який найбільше постраждав від обстрілів. Саме звідти на велосипеді, попри обстріли, приїхав за гуманітаркою Анатолій.

"Мости зруйновані. Планки поклали. В цілому, так і проходимо, якщо виходить. Іноді не виходить. Нещодавно три доби під’їжджали і не могли проїхати — планки було знято”, — говорить чоловік.

За його словами, загиблих від російських обстрілів містян нема кому ховати, тому сусіди роблять це самі на городах.

“Є вже трупи на городах. Нещодавно, тиждень тому, жінку вбило. Ховати немає кому. Самі ховаємо”, — каже він.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував моторошні кадри з напівзруйнованого Бахмута.