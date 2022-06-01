"Могильник для російських військ": експерт оцінив ситуацію на Луганщині і зазначив успіхи на інших напрямках

"Могильник для російських військ": експерт оцінив ситуацію на Луганщині і зазначив успіхи на інших напрямках

Події на Луганщині дозволили українським військовим отримати успіхи на Херсонському і Харківському напрямку.

Ситуація в Луганській і успіхи в Херсонській область пов’язані, адже військовим на Луганщині вдалося відволікти значну частину окупаційної армії і дозволило військовим на Херсонському і Харківському напрямку проводити успішні контрнаступальні дії, заявив в ефірі «Єдиного марафону» у слоті ТСН Дмитро Снігєрьов.

Він зауважує, що українцям вдалося просунутись вглиб Херсонської області до 15 кілометрів і створити оперативне оточення для ворога поблизу Нової Каховки. Також він зауважує, що на Харківщині також, завдяки діям військових на Луганщині, вдалося зупинити просування ворога.

«Поблизу Сєвєродонецька ситуація важка, але контрольована повністю. ЗСУ вдалося уникнути оперативного оточення. Питання зараз в оточенні зовсім не стоїть поблизу Сєвєродонецька і Лисичанська», - зауважив експерт.

Він підкреслює, що в цьому напрямку вдалося локалізувати просування військ поблизу міста Попасна і звільнити Точківку і Комешуваху. А це унеможливило створення котла.

«Сєвєродонецьк на 70% контролюється окупантами, але головне, що військовим вдалося уникнути оперативного оточення», - запевнив він.

Окрім того, експерт не виключає варіанту відведення українських військ від міста Лисичанськ. «Місто Лисичанськ розташований географічно вище над містом Сєвєродонецьк і іншими населеними пунктами. І воно фактично відрізане річкою Сіверський Донецьк – це дає можливість тримати місто досить тривалий час», - каже він.

Це може стати ще одним прикладом героїчної оборони міста, як і в Маріуполі, де полягло 6 тисяч окупантів, припускає експерт. «Місто Лисичанськ суцільна промислова зона. Втрати російських військ будуть не спів розмірні їхнім політичним завданням, Лисичанськ може перетворитися на могильник для збройних сил РФ», - каже Снігєрьов.

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