Могла бути російська провокація: Арестович спростував чутки про підбиття судна РФ "Адмірал Макаров"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські війська не підбивали російський фрегат "Адмірал Макаров" у Чорному морі.
Арестович розповів, що Збройні сили України втопили "Сарну" (катер для перевезення техніки), а інформація про підбиття судна "Адмірал Макаров" не відповідає дійсності.
Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 7 травня.
Арестович не виключає, що чутки про знищення російського фрегата навмисно запустили російські спецслужби, аби потім звинуватити українські та західні ЗМІ у брехні.
"По острову Зміїний завдали наші удар, втопили там цю "Сарну" - катер, призначений для перевезення техніки. А жоден "Макаров" не втопили, звичайно. Це було якесь непорозуміння. Інформацію про це могли закинути самі росіяни для того, щоб дискредитувати нашу і західну пресу.
Тому зараз радісним повідомленням, ще раз попереджую українських глядачів, і не лише українських, до всіх повідомлень, що ми когось укотре перемогли, варто дуже акуратно ставитися і не "розганяти", поки не підтвердили офіційно", - сказав Арестович.
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