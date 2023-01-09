Могла детонувати у будь-який момент: лікарі видалили нерозірвану гранату з тіла військового (фото)

Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця. Боєприпас діставали у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що не кожне поранення в області серця є смертельним.

Фото: Ганна Маляр

"Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів Збройних сил України - Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент", - пояснила Маляр.

Оперативне втручання минуло успішно. Пораненого військовослужбовця відправили на подальшу реабілітацію та відновлення.

Фото: Ганна Маляр

Нагадаємо, дівчинку, яка була поранена унаслідок російського ракетного удару по Шевченковому, рятують лікарі в Харкові. Уламок влучив дитині в шию та застряг поруч із сонною артерією.

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