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"Могли б взяти Берлін, але пішли через Бахмут": у Зеленського потролили окупантів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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3049
Час на прочитання
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"Могли б взяти Берлін, але пішли через Бахмут": у Зеленського потролили окупантів

Фото: Getty Images

Росіяни вже кілька місяців безперервно штурмують Бахмут.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що російські терористи сподівались на швидку перемогу у війні, проте героїзм воїнів ЗСУ зупинив їх у Бахмуті Донецької області. 

Про це він написав у Twitter. 

"Російська військова логіка в одному реченні: "Ми б могли взяти Київ, Варшаву, Берлін та Гаагу в додаток всього за 3-4 дні… Але пішли через Бахмут". Бахмут – місце героїв", - написав Подоляк. 

Бої за Бахмут 

У місті Бахмут Донецької області вже кілька місяців тривають жорстокі бої. Російські терористи намагаються оточити це місто, проте там вони зіткнулись з жорстким опором української армії. 

Військовий Володимир Назаренко розповів, що російське командування змінило тактику ведення боїв під Бахмутом на Донеччині. Окупанти наразі намагаються чинити безперервний тиск на позиції ЗСУ.

Речник об`єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський вважає, що наступною ціллю окупантів може стати Авдіївка, яку терористи з РФ постійно обстрілюють та намагаються штурмувати. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3049
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