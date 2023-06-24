"Могли б йти на Київ чи Львів": пропагандист Соловйов б'є на сполох через бунт Пригожина у РФ

У Росії не на жарт занепокоєнні різкою зміною подій у війні.

Головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив про "важкі часи" зумовлені діями лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Росії.

Відео зі зверненням пропагандиста почали поширювати у Мережі.

На оприлюднених кадрах видно, що Соловйов не на жарт занепокоївся можливістю розпаду РФ.

"Невже ми дозволимо країну втратити?" – заявив пропагандист. – Зупиніться, поки не пізно. Немає нічого страшнішого громадянської війни", - каже він.

Соловйов зазначає, що 25 тисяч "вагнерівців" стали б у пригоді на фронті. Зокрема, вони б могли здійснити наступ на Київ чи Львів, натомість аж ніяк не на Москву.

"Хлопці, схаменіться! Ворог – там, на Україні", – заявив пропагандист.

Також російський пропагандист прирівняв очільника "вагнерівців" із лідером фашистського руху в Італії Беніто Муссоліні.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова.

Заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв відреагував на військовий заколот засновника ПВК "Вагнер" Пригожина. Він пригрозив, якщо зараз не об'єднатися навколо Путіна, то на Росію нібито чекає "шлях до величезної трагедії, всесвітньої катастрофи".

Тим часом російський президент-диктатор Володимир Путін під час термінового звернення назвав дії очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "ударом у спину".

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